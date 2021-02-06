Rıdvan Dilmen: "Luiz Gustavo 3 hafta yok"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi derbide yayınlanan %100 Futbol programında Luiz Gustavo ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Dilmen: 'Luiz Gustavo 3 hafta yok'
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06 Şubat 2021 18:51
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin kadrosuna alınmayan Luiz Gustavo ile ilgili Rıdvan Dilmen'den flaş bir iddia geldi.

Rıdvan Dilmen, "Hatay maçından sonra Emre Belözoğlu ile konuştum, 'Sadece ödem' demişti ama durumu ciddiymiş. Luiz Gustavo minimum 3 hafta yokmuş." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'nin bu 3 hafta içinde oynayacağı maçlar ise şöyle:

09 Şubat: Başakşehir [ZTK]
13 Şubat: Karagümrük
21 Şubat: Göztepe
28 Şubat: Trabzonspor



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