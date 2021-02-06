Rıdvan Dilmen: 'Luiz Gustavo 3 hafta yok'

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin kadrosuna alınmayan Luiz Gustavo ile ilgili Rıdvan Dilmen'den flaş bir iddia geldi.



Rıdvan Dilmen, "Hatay maçından sonra Emre Belözoğlu ile konuştum, 'Sadece ödem' demişti ama durumu ciddiymiş. Luiz Gustavo minimum 3 hafta yokmuş." açıklamasında bulundu.



Fenerbahçe'nin bu 3 hafta içinde oynayacağı maçlar ise şöyle:



09 Şubat: Başakşehir [ZTK]

13 Şubat: Karagümrük

21 Şubat: Göztepe

28 Şubat: Trabzonspor



