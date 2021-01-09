Rıdvan Dilmen: 'G.Saray Arda'yı çok daha önce almalıydı'

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'da Arda Turan'ın oynamasının takımı etkilediğini ve tecrübeli oyuncunun daha da iyi olacağını söyledi.



Arda'nın daha önce Galatasaray'a gelmesi gerektiğini kaydeden yorumcu, "Arda bir karakter. Ne karakteri? Bir figür! 10 yıldır oynamıyor Galatasaray'da ama 10 yıldır oynuyor gibi. 2.5-3 yıl önce Arda'yı almaları lazımdı aslında. Galatasaray da, Arda da zarar etti. Arda, birkaç hafta sonra sakatlık bela vermezse Allah, çok daha iyi olacak. Henüz daha yüzde 60'larda. Daha da öne çıkacak." ifadelerini kullandı.



33 yaşındaki Arda Turan, Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta 2 asist yaptı.



