Trendyol 1. Lig'in 2.hafta maçlarında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşananlar üzerine Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Dilmen, Ali Koç'a yapılan saldırı üzerine: "Sayın Başkanımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum! Bu saldırı hepimize yapılmıştır!!! Bizler her daim Başkanımızın yanındayız. Geçmiş olsun Sayın Başkanım." sözlerini kullandı.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Dilmen, Ali Koç'a yapılan saldırı üzerine: "Sayın Başkanımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum! Bu saldırı hepimize yapılmıştır!!! Bizler her daim Başkanımızın yanındayız. Geçmiş olsun Sayın Başkanım." sözlerini kullandı.
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