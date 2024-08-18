Rıdvan Dilmen: ''Bu saldırı hepimize yapılmıştır''

Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a yapılan saldırıyı sert bir şekilde kınayarak, bu saldırının tüm Fenerbahçe camiasına yapıldığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Rıdvan Dilmen: ''Bu saldırı hepimize yapılmıştır''
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18 Ağustos 2024 17:35
Trendyol 1. Lig'in 2.hafta maçlarında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşananlar üzerine Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Dilmen, Ali Koç'a yapılan saldırı üzerine: "Sayın Başkanımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum! Bu saldırı hepimize yapılmıştır!!! Bizler her daim Başkanımızın yanındayız. Geçmiş olsun Sayın Başkanım." sözlerini kullandı.
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