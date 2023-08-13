Rennes lige galibiyetle başladı

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Rennes, sahasında ağırladığı Metz'i 5-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Rennes lige galibiyetle başladı
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13 Ağustos 2023 20:02
Son güncelleme 13 Ağustos 2023 20:29
Fransa Ligue 1'in ilk hafta karşılaşmasında Rennes ile Metz karşı karşıya geldi. Roazhon Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rennes 5-1'lik skorla kazandı.

Rennes'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Arnaud Kalimuendo, 51. dakikada Amine Gouiri, 67 dakikada Jeremy Doku, 87 ve 90+4. dakikalarda Ibrahim Salah kaydetti.

Metz maçtaki tek golünü 21. dakikada Youssef Maziz'in ayağından buldu.

Bu sonuçla birlikte Rennes lige 3 puanla başlarken konuk takım Metz puanla tanışamadı.

Rennes önümüzdeki hafta Lens deplasmanına giderken Metz sahasında Marsilya'yı ağırlayacak.

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