Fransa Ligue 1'in ilk hafta karşılaşmasında Rennes ile Metz karşı karşıya geldi. Roazhon Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rennes 5-1'lik skorla kazandı.
Rennes'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Arnaud Kalimuendo, 51. dakikada Amine Gouiri, 67 dakikada Jeremy Doku, 87 ve 90+4. dakikalarda Ibrahim Salah kaydetti.
Metz maçtaki tek golünü 21. dakikada Youssef Maziz'in ayağından buldu.
Bu sonuçla birlikte Rennes lige 3 puanla başlarken konuk takım Metz puanla tanışamadı.
Rennes önümüzdeki hafta Lens deplasmanına giderken Metz sahasında Marsilya'yı ağırlayacak.
Rennes'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Arnaud Kalimuendo, 51. dakikada Amine Gouiri, 67 dakikada Jeremy Doku, 87 ve 90+4. dakikalarda Ibrahim Salah kaydetti.
Metz maçtaki tek golünü 21. dakikada Youssef Maziz'in ayağından buldu.
Bu sonuçla birlikte Rennes lige 3 puanla başlarken konuk takım Metz puanla tanışamadı.
Rennes önümüzdeki hafta Lens deplasmanına giderken Metz sahasında Marsilya'yı ağırlayacak.