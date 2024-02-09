Renato Sanches'in Beşiktaş kararsızlığı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Renato Sanches'i kiralama konusunda anlaşmaya vardı ancak Portekizli orta saha oyuncusu Roma'dan ayrılmakta kararsız kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Renato Sanches'in Beşiktaş kararsızlığı
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09 Şubat 2024 11:09
Beşiktaş'ın peşinde olduğu yıldız Renato Sanches için sıcak gelişmeler yaşandı.

Siyah-beyazlılar, Renato Sanches'in kiralık oynadığı Roma'dan sonra PSG'yi de transferde ikna etti ancak Portekizli oyuncunun geleceği adına halen kararsız olduğu ifade edildi.

Fransa'dan Sports Zone'un haberine göre PSG ile Beşiktaş, Sanches'i kiralama konusunda anlaşmaya vardı. İl Tempo'nun haberine göre ise Portekizli orta saha oyuncusu Sanches'in Roma'dan ayrılmakta kararsız kaldığı ifade edildi. 

9 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Roma formasıyl 9 resmi maça çıkan Renato Sanches bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.

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