Los Angeles Lakers başantrenörü JJ Redick'in Sırp basketbol koçluğuna derin bir hayranlık beslediği ortaya çıktı.



ESPN'den Brian Windhorst, Redick'in oğullarını büyüdüklerinde Sırbistan'da bir basketbol kampına gönderme planlarını açıklayarak, ülkenin koçluk yöntemlerine olan takdirini vurguladı:



"JJ, Sırp koçluğuna inanılmaz bir hayranlık duyuyor. Hatta Sırpların oyuncularına koçluk yapma biçimine hayran olduğu için, oğullarını yaz basketbol kampları için Sırbistan'a göndermek istediğini bile söylemişti."



Basketbolun en etkili koçlarından bazılarını yetiştiren Sırbistan, dokuz kez EuroLeague şampiyonu olan Zeljko Obradovic ve kalıcı bir miras bırakan merhum Dusko Ivanovic gibi isimlerin yanı sıra, NBA'de ise modern zamanda Nikola Jokic gibi üç kez normal sezon MVP'si ödülü kazanan isimleri çıkarmıştı.



Lakers ile ilk sezonuna güçlü bir başlangıç yapan Redick, takımını an itibariyle 10-4'lük bir dereceye taşımış durumda.



