Recep Şamil Yaşacan: 'Bisiklet turizmi futbolu da golfü de geçecek'

Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Avrupa'nın bisiklet turizminden 52 milyar euro gelir elde ettiğini belirterek, Türkiye'de de bisiklet turizminin popüler hale getirilmesi için çalışmalar yapıldığını söyledi. Yaşacan, "Futbolu da geçecek, golfü de geçecek. Bunun yapısı hazırlanırsa tabi" dedi.



Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği tarafından geçen yıl ilki düzenlenen Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin kapsamı bu yıl genişletildi. 'Türkiye Kış/Yaz Bisiklet Yarışları Serisi' adı altında düzenlenecek yarışlar, Antalya ve Kayseri'de gerçekleştirilecek. 27 Ocak'ta başlayacak yarışın kış bölümü toplam 8 etaptan oluşacak. Serik, Aksu, Manavgat ve Alanya ilçelerinin Aspendos ve Side gibi tarihi ve turistik bölgelerinde yapılacak yarış, 3 Mart'ta tamamlanacak. Serinin yaz bölümü ise Kayseri Erciyes'te devam edecek. Toplam 9 etabın koşulacağı Erciyes yarışları, 6 Temmuz'da başlayıp, 25 Ağustos'ta sona erecek. Türkiye Kış/Yaz Bisiklet Yarışları Serisi'nde dünyanın en önemli yarışçıları ve takımları mücadele edecek.



'ANTALYA'DA BİSİKLET DOSTU 38 OTEL'



Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, gerçekleştirilecek yarışın dünyanın en büyük bisiklet yarışı serisi olduğunu belirterek, ocak, şubat, mart aylarında Antalya bölgesinde yarışlar yapılacağını, temmuz ve ağustos aylarındaki etapların ise Erciyes'te düzenleneceğini söyledi. Bisiklet turizminin önemine vurgu yapan Yaşacan, bisiklet dostu otellere ağırlık verilmesi gerektiğine işaret etti. Antalya'da bisiklet dostu 38 otel bulunduğunu anlatan Yaşacan, İspanya'da bu rakamın 1200 dolayında olduğuna vurgu yaptı.



'SOSYAL MEDYADA MÜTHİŞ DERECEDE ÜLKEMİZİ TANITIYORLAR'



Türkiye'nin bisiklet turizmine uygun olduğunu göstermek için bu tür yarışlar düzenlendiğini anlatan Yaşacan, "Bu yarışlarla ülkemizin bisiklete uygun ülke olduğunu gösteriyoruz. Onun için dünyanın en büyük bisiklet yarış serisini Türkiye'ye aldık. Çin'den, Endonezya'dan, Japonya'dan, Arabistan'dan, Afrika'dan, ABD'den, Avrupa'nın her yerinden, BDT ülkelerinden çok takım geliyor. Burada yarışa katılıyorlar. Çünkü bu uluslararası yarış serisi. Özel sektörün düzenlediği herhangi bir yarış serisi değil. Her gelen takım buraya katıldığı zaman ülke puanı topluyor ve olimpiyata katılıyor. Resmi federasyonla beraber organize ettiğimiz, resmi bir yarış serisi. Bu da şu anda ülkemize ve bu ülke turizmine müthiş katkı sağlayacak. Hem tanıtım hem de gelecek olan 'veteran' dediğimiz bisiklet turisti için. Bu bisikletçilerin hepsi bir Maradona, hepsi bir Ronaldo. Sosyal medyada müthiş derecede ülkemizi tanıtıyorlar. Milyonlarca takipçileri var" dedi.



'AVRUPA'YA 52 MİLYAR EURO GETİRİSİ VAR'



Avrupa'nın bisiklet turizminden şu anda 52 milyar euro gelir elde ettiğini kaydeden Yaşacan, "Bunu 75 milyar euroya nasıl çıkarabiliriz, bunun mücadelesi veriyorlar. Kültür ve Turizm Bakanımız da konuyu çok iyi bildiği için her türlü tanıtımda ve fuarlara gidip, katılıyor. Yavaş yavaş iki, üç sene içinde bu çok popüler bir hale gelecek. Futbolu da geçecek, golfü de geçecek, her şeyi geçecek. Bunun yapısı hazırlanırsa tabi. Yoldu, oteldi gibi. Bakanlık bu konuda da çok çalışma yapıyor" diye konuştu.



'HEDEF, 5-10 MİLYAR EURO ALABİLMEK'



Bisiklet müşterisinin Avrupa'da 52 milyar euro cirosu olduğunu belirten Yaşacan, "Dünyada demiyorum bu rakam sadece Avrupa'da. Hedefimiz, bunun 5-10 milyar eurosunu alabilmek. Bu rakamları 1-2 sene içerisinde alabilirsek, kendimizi başarılı sayacağız. Ülkemize bisiklet yarışları aldık ve birçok ülkeden sporcu yarışlara gelecek. Bu da ülkemizin tanıtımı için çok önemli. Etap etap ilerliyoruz. Gelecekte bisiklet turizmi bu hızda giderse, 5 milyar euro hayal değil. 5 milyar euroyu bile beğenmeyeceğiz. Hedef, en az 10 milyar euro olacak. Şu andaki süreci güzel işleterek gidebilirsek, bu rakamlara ulaşabiliriz" dedi.



'İŞİN CİDDİYETİNİ ANLARSAK AVRUPA'YI GEÇERİZ'



Yaşacan, otelcilerin bu konuya destek vermesi halinde Avrupa'yı geçeceklerini kaydetti. Yaşacan, "Bisiklet turizminde daha yemek yemedik. Otel sayımız sadece 38 ama çığ gibi büyüyerek gidiyor. 1996'da ülkemizde neredeyse futbol sahası yoktu. Şimdi özel sektörün bölgemizde 200'den fazla futbol sahası var. Bisiklet dostu oteller de bu işin ciddiyetini anlarsa çığ gibi büyüyerek Avrupa'yı geçeriz. Futbolda nasıl dünyayı uzak ara geçtiysek, bisiklette de aynı şekilde ilerleriz. Sahip çıkarsak Avrupa'daki 75 milyar euro cironun yüzde 30-40'ını alırız. Doğamız, tarihi yerlerimiz hepsi daha iyi. Avrupa'da bisiklete binilecek ay sayısı 4'ü geçmezken, bizde 12 ay boyunca binebilirler" diye konuştu.