İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid ile Elche karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Real Madrid, 33. dakikada Karim Benzema ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Elche, 42. dakikada Boye ile öne geçip ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.
Elche, 76. dakikada Pere Milla ile Bernabeu'ya ikinci şok yaşattı.
Baskısını artıran Real Madrid, 82. dakikada Luka Modric'in penaltı golüyle farkı 1'e indirdi. 90+2'de Eder Militao skora eşitliği getirdi.
Bu sonucun ardından Real Madrid, 50 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Sevilla ile 4 puanlık farkı korudu. Elche ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 23 puana yükseldi.
Real Madrid, milli ara dönüşü Granada'yı ağırlayacak. Elche ise Alaves'i konuk edecek.
Real Madrid, 33. dakikada Karim Benzema ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Elche, 42. dakikada Boye ile öne geçip ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.
Elche, 76. dakikada Pere Milla ile Bernabeu'ya ikinci şok yaşattı.
Baskısını artıran Real Madrid, 82. dakikada Luka Modric'in penaltı golüyle farkı 1'e indirdi. 90+2'de Eder Militao skora eşitliği getirdi.
Bu sonucun ardından Real Madrid, 50 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Sevilla ile 4 puanlık farkı korudu. Elche ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 23 puana yükseldi.
Real Madrid, milli ara dönüşü Granada'yı ağırlayacak. Elche ise Alaves'i konuk edecek.