İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid ile Elche karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



Real Madrid, 33. dakikada Karim Benzema ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Elche, 42. dakikada Boye ile öne geçip ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.



Elche, 76. dakikada Pere Milla ile Bernabeu'ya ikinci şok yaşattı.



Baskısını artıran Real Madrid, 82. dakikada Luka Modric'in penaltı golüyle farkı 1'e indirdi. 90+2'de Eder Militao skora eşitliği getirdi.



Bu sonucun ardından Real Madrid, 50 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Sevilla ile 4 puanlık farkı korudu. Elche ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 23 puana yükseldi.



Real Madrid, milli ara dönüşü Granada'yı ağırlayacak. Elche ise Alaves'i konuk edecek.





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