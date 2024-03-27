Real Madrid, Kroos ile uzatıyor!

Real Madrid, Toni Kroos ile bir yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid, Kroos ile uzatıyor!
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27 Mart 2024 16:11
Real Madrid, 2014 yılından bu yana takımın formasını giyen Toni Kroos ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid, Alman orta saha oyuncusunun sözleşmesini uzatmak için futbolcu tarafıyla anlaşmaya vardı.

İspanyol ekibi ve Kroos arasında yapılan anlaşmaya göre sözleşmenin 2025 yılına kadar uzatılacağı ve şu an için sadece formalitenin kaldığı belirtildi.

Real Madrid forması altında 10 yılda 455 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 28 gol attı ve 96 asist yaptı.

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