Real Madrid'in yeni dokuz numarası: Endrick!

Real Madrid, Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin yeni sezonda on numaralı formayı giymesinin ardından boşalan dokuz numaralı formayı devrettiği ismi açıkladı.
İspanyol devi, dokuz numaralı formayı 19 yaşındaki genç golcüsü Endrick'e verdiğini açıkladı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 37 maçta forma giyen genç yıldız, 7 gol - 1 asist kaydetti.
İspanyol devi, dokuz numaralı formayı 19 yaşındaki genç golcüsü Endrick'e verdiğini açıkladı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 37 maçta forma giyen genç yıldız, 7 gol - 1 asist kaydetti.