Real Madrid'in ABD kamp kadrosu açıklandı: Arda Güler...

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, ABD kampı için Los Angeles'a gidiyor.
İspanyol devi kamp kadrosunda yer alan futbolcuların listesini açıkladı.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de kamp kadrosunda yer aldı.
İşte Real Madrid'in kamp kadrosu:
Kaleci: Courtois, Lunin, Pineiro, Fran
Defans: Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Odriozola, Lucas V., Fran Garcia, Rüdiger, Mendy
Orta saha: Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Nico Paz
Forvet: Vinicius Jr., Rodrygo, Joselu, Brahim Diaz
İspanyol devi kamp kadrosunda yer alan futbolcuların listesini açıkladı.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de kamp kadrosunda yer aldı.
İşte Real Madrid'in kamp kadrosu:
Kaleci: Courtois, Lunin, Pineiro, Fran
Defans: Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Odriozola, Lucas V., Fran Garcia, Rüdiger, Mendy
Orta saha: Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Nico Paz
Forvet: Vinicius Jr., Rodrygo, Joselu, Brahim Diaz