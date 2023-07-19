Real Madrid'in ABD kamp kadrosu açıklandı: Arda Güler...

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid kulübü, ABD kampına götüreceği futbolcuları açıkladı. Milli yıldız Arda Güler de listede kendine yer bulmayı başardı.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'in ABD kamp kadrosu açıklandı: Arda Güler...
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19 Temmuz 2023 15:36
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, ABD kampı için Los Angeles'a gidiyor.

İspanyol devi kamp kadrosunda yer alan futbolcuların listesini açıkladı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de kamp kadrosunda yer aldı.

İşte Real Madrid'in kamp kadrosu:

Kaleci: Courtois, Lunin, Pineiro, Fran

Defans: Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Odriozola, Lucas V., Fran Garcia, Rüdiger, Mendy

Orta saha: Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Nico Paz

Forvet: Vinicius Jr., Rodrygo, Joselu, Brahim Diaz

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