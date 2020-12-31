Real Madrid 5 maçlık seriyi deplasmanda bıraktı

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche'ye konuk oldu.



Manuel Martínez Valero Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve Real Madrid zirve yolunda yara aldı.



Karşılaşmanın 20. dakikasında Modric'in golüyle öne geçen Real Madrid, ilk yarıyı önde tamamladı.



İkinci yarının hemen başında penaltı vuruşu kazanan Elche, 52. dakikada Fidel'in penaltı golüyle skoru eşitledi. Kalan dakikalarda Real Madrid Hazard, Valverde ve Vinicius Junior gibi silahlarını gol atmak için kullansa da bu isteğinde başarılı olamadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Real Madrid 33 puana yükseldi ve lider Atletico Madrid'in 2 maç eksiği olmasına rağmen 2 puan gerisinde kaldı. Düşme potasının hemen üzerinde yer alan Elche ise puanını 16 yaptı.



