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Ratliff: "Simmons şut atmaya neden bu kadar karşı, anlamıyorum..."

Eski NBA All-Star'ı Theo Ratliff, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın şut atmaya "neden bu kadar karşı olduğunu" anlamadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA All-Star'ı Theo Ratliff, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın şut atmaya "neden bu kadar karşı olduğunu" anlamadığını söyledi.

Simmons, 2021 playofflarındaki şut sıkıntılarını tam olarak ortaya koyduğundan beri kitleler tarafından ağır bir şekilde eleştirilmiş iş ahlakı ile takıma bağlılığı sorgulanmaya başlamıştı.

Ratliff, geçtiğimiz haftalarda ekipten takasını istemiş olan Simmons hakkındaki düşüncelerini paylaştı ve son durumuyla ilgili açık konuştu:

"Bir All-Star ve MVP kalibresinde bir oyuncu olmanız için, tek yapmanız gereken şutunuzu geliştirmek. Üç metre mesafeden şut sokabilmeniz lazım.

Ben oynadığımda, bizde Eric Snow vardı ve şutör olarak görülmezdi. Ancak oyunu üzerinde, bazı kritik durumlarda kullanmak durumunda olduğu şutları sokacak kadar çalışmıştı. Simmons'ın üç metreden bir şut denemeye neden bu kadar karşı olduğuna anlam veremiyorum."


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