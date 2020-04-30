Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?

'Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?' sorusu cevabıyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının getirilip getirilmeyeceği konusunu köşesine taşıdı. Selvi, "9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde yok" ifadelerini kullandı.
Selvi'nin ilgili yazısının bir bölümü şu şekilde:
Mayıs ayının normalleşme sürecinin hazırlık aşaması olacağı netleşti. Bayrama kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ama asıl bayramdan sonra ne olacak?
Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ancak bu süreçte aydınlatılması gereken iki tarih var.
Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü de sokağa çıkma yasağı kapsamına alınıp 4 gün olarak uygulanacak mı?
Ramazan Bayramı'nı da içine alacak şekilde, 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 1 Haziran Pazartesi günü bitmek üzere 9 günlük sokağa çıkma yasağı söz konusu mu?
Normalleşme takvimi pazartesi günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak. Kontrollü bir normalleşme sürecine hazırlık yapılıyor. Ramazan Bayramı'nda da şehirlerarası seyahatler yapılamayacak. Ama bayramda sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağına şimdiden karar verilmeyecek. 18 Mayıs tarihinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında bayramla ilgili süreç netleştirilecek. Piyasalar rahat olsun. İlk edindiğim bilgi, 9 günlük sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığı yönünde. Eğer veriler iyi gelmeye devam ederse 4 gün dahi düşünülmeyebilir.
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Selvi'nin ilgili yazısının bir bölümü şu şekilde:
Mayıs ayının normalleşme sürecinin hazırlık aşaması olacağı netleşti. Bayrama kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ama asıl bayramdan sonra ne olacak?
Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ancak bu süreçte aydınlatılması gereken iki tarih var.
Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü de sokağa çıkma yasağı kapsamına alınıp 4 gün olarak uygulanacak mı?
Ramazan Bayramı'nı da içine alacak şekilde, 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 1 Haziran Pazartesi günü bitmek üzere 9 günlük sokağa çıkma yasağı söz konusu mu?
Normalleşme takvimi pazartesi günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak. Kontrollü bir normalleşme sürecine hazırlık yapılıyor. Ramazan Bayramı'nda da şehirlerarası seyahatler yapılamayacak. Ama bayramda sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağına şimdiden karar verilmeyecek. 18 Mayıs tarihinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında bayramla ilgili süreç netleştirilecek. Piyasalar rahat olsun. İlk edindiğim bilgi, 9 günlük sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığı yönünde. Eğer veriler iyi gelmeye devam ederse 4 gün dahi düşünülmeyebilir.
İŞTE GÜN GÜN NORMALLEŞME TAKVİMİ! TIKLAYIN!
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın