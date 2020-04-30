Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?

' sorusu cevabıyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Hürriyet Gazetesi yazarı, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının getirilip getirilmeyeceği konusunu köşesine taşıdı. Selvi, "" ifadelerini kullandı.Mayıs ayının normalleşme sürecinin hazırlık aşaması olacağı netleşti. Bayrama kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ama asıl bayramdan sonra ne olacak?Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ancak bu süreçte aydınlatılması gereken iki tarih var.Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü de sokağa çıkma yasağı kapsamına alınıp 4 gün olarak uygulanacak mı?Ramazan Bayramı'nı da içine alacak şekilde, 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 1 Haziran Pazartesi günü bitmek üzere 9 günlük sokağa çıkma yasağı söz konusu mu?