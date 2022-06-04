Ralf Rangnick ilk maçta Hırvatistan'ı dağıttı!

Ralf Rangnick'in teknik direktörlüğünü yaptığı Avusturya, Uluslar Ligi'nde deplasmanda Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ralf Rangnick ilk maçta Hırvatistan'ı dağıttı!
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03 Haziran 2022 23:55
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Hırvatistan, sahasında AVusturya ile karşı karşıya geldi.

Gradski vrt Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Avusturya 3-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmada Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Marko Arnautovic, 54. dakikada Michael Gregoritsch ve 57. dakikada Marcel Sabitzer kaydetti.

Avusturya Milli Takımı'nın başında ilk maçına çıkan Ralf Rangnick, bu sonuçla ilk maçında ilk galibiyetini elde etti.

Bu skorun ardından Avusturya, 1. Grup'ta 3 puana yükseldi. Hırvatistan ise gruba puansız başladı.

Grubun bir sonraki haftasında Hırvatistan, Fransa ile karşılaşacak. Avusturya, Danimarka ile kozlarını paylaşacak.




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