Rachid Ghezzal: 'Takım ruhu budur!'

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 3-1 yendiği maçta bir gol, bir asist ile oynayan Rachid Ghezzal maçın ardından açıklamalarda bulundu.



5 final maçları kaldığını vurgulayan Cezayirli futbolcu, "Aldığımız 2 beraberlik sonrası 3 puan önemliydi. Son 5 maça giriyoruz. Bu da 5 final demek. Deplasman maçı öncesi içeride kazandığımız için mutluyuz." dedi.



Eksikler için konuşan Ghezzal, "Aboubakar, Cenk ve hatta Larin'in yokluklarını arıyoruz ama onların olmaması önemli. Gökhan, bugün onların yerine çok iyi oynadı. Takım böyle oynamalı. Birlikteliğimiz, birlikte verdiğimiz savaş çok önemliydi." ifadelerini kullandı.



Her pozisyonda oynayabileceğini dile getiren başarılı futbolcu, "Gerekirse forvette oynarım, sağ bek, sol bek oynarım. Takıma faydalı olmak için her yerde oynarım. Takım ruhu böyledir. Artık önümüzdeki maça hazırlanacağız." şeklinde konuştu.



