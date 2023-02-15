Rachid Ghezzal ilk 11'e geri dönüyor

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, lige verilen aradan sonra ilk maçla birlikte 11'deki yerini alacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal ilk 11'e geri dönüyor
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15 Şubat 2023 11:08
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal, lige verilen aranın ardından ilk 11'e geri dönecek.

Yaklaşık 4 aya yakın bir sürenin ardından Sivas maçında yeniden forma giyen tecrübeli oyuncunun, Mart ayıyla birlikte yeniden başlayacak lig maçında ilk 11'deki yerine geri alması bekleniyor.

Rachid Ghezzal, bu sezon sadece 6 maçta forma giyebilmişti.

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