PSV, Barcelona'dan transfer yapıyor: Dest

Barcelona'da gözden çıkarılan ABDli oyuncu Sergino Dest'in yeni takımı belli oluyor.



İspanyol basını Sport'ta yer alan habere göre; Hollanda ekibi PSV, Barcelona'da gözden düşen Sergino Dest'i kiralamaya yakın.



Haberde Hollanda ekibinin oyuncuyu satın olma opsiyonuyla kiralayacağı belirtildi.



Anlaşamaya göre; PSV, istediği takdirde oyuncuyu 10 milyon euroya satın alma hakkına sahip olacak.



22 yaşındaki sağ bekin maaşının yarısının da Barcelona tarafından karşılanacağı aktarıldı.



Barcelona ile 72 maça çıkan Dest, 3 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.



