PSV, Barcelona'dan transfer yapıyor: Dest

PSV, Barcelona'dan Sergino Dest'i 10 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralamaya yakın.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSV, Barcelona'dan transfer yapıyor: Dest
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20 Ağustos 2023 17:38
Barcelona'da gözden çıkarılan ABDli oyuncu Sergino Dest'in yeni takımı belli oluyor.

İspanyol basını Sport'ta yer alan habere göre; Hollanda ekibi PSV, Barcelona'da gözden düşen Sergino Dest'i kiralamaya yakın.

Haberde Hollanda ekibinin oyuncuyu satın olma opsiyonuyla kiralayacağı belirtildi.

Anlaşamaya göre; PSV, istediği takdirde oyuncuyu 10 milyon euroya satın alma hakkına sahip olacak.

22 yaşındaki sağ bekin maaşının yarısının da Barcelona tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Barcelona ile 72 maça çıkan Dest, 3 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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