PSG'nin şampiyonluğa bir adımı kaldı

Ligue 1'in 36. haftasında PSG, deplasmanda Auxerre'i 2-1 mağlup etti.

, Fotoğraf; AA
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PSG'nin şampiyonluğa bir adımı kaldı
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21 Mayıs 2023 23:43
Fransa Ligue 1'in 36. haftasında PSG, deplasmanda Auxerre'e konuk oldu.

Stade de l'Abbé-Deschamps'da oynanan karşılaşmayı PSG 2-1 kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Maçın 6 ve 8. dakikalarında Mbappe'nin rüzgar gibi golleriyle öne geçen PSG'ye Auxerre 51'de Sinayoko ile yanıt verdi ancak lider yolundan şaşmadı ve galibiyete uzandı.

Bu sonuçla PSG 84 puana yükselerek sezonun bitimine 2 hafta kala Lens ile arasındaki puan farkını 6'da tuttu ve şampiyon olmak için haftaya oynayacağı Starasbourg maçını beklemeye başladı. Başkent ekibi haftaya Strasbourg'a yenilmezse şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan edecek. Auxerre ise 34 puanda kaldı ve küme düşme hattının hemen üzerinde haftayı tamamladı.

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