PSG evinde Rennes'e kaybetti!

Rennes, Paris Saint-Germain'i Parc des Princes'te 2-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PSG evinde Rennes'e kaybetti!
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19 Mart 2023 22:31
 Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 28. haftasında Rennes, Paris Saint-Germain'i (PSG) 2-0 yendi.

Liderlik koltuğunda oturan PSG, puan tablosunun 5. basamağındaki Rennes'i konuk etti.

Rennes, Ekambi'nin 45 ve Kalimuendo'nun 48. dakikada attığı gollerle mücadeleyi kazandı.

Son şampiyon PSG, 66 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü. Rennes ise puanını 50'ye yükseltti.

 
 
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