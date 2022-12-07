PSG'den Ronaldo ve Bellingham açıklaması!

Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Jude Bellingham ve Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Al-Khelaifi yaptığı açıklamada, "İngiltere, Bellingham'a sahip olduğu için gerçekten şanslı. Nasıl bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Turnuvanın şu anda en iyi oyuncularından biri. Böylesine zorlu bir turnuvada sakin, rahat ve kendinden emin bir şekilde oynuyor." dedi.



"KİM İSTEMEZ"



Genç oyuncunun transferi için konuşan PSG Başkanı, "Onu herkes transfer etmek ister. Bunu saklamayacağım. Ama kulübüne saygı duyuyorum. Bu transfer için önce kulübüyle konuşmamız gerekir" ifadelerini kullandı.



RONALDO AÇIKLAMASI



Ronaldo'yu transfer etmeyeceklerini söyleyen Khelaifi, "Kadromuzda Messi, Neymar ve Mbappe gibi 3 mükemmel oyuncu var. Ronaldo transferi zor görünüyor. Ona kariyerinde başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.



Öte yandan Borussia Dortmund'un genç oyuncu Jude Bellingham için 100 milyon Euro'dan aşağı gelecek olan teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtildi.









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