Temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda PSG ile karşı karşıya geldiği mücadelede yaşanan ırkçılık skandalın ardından sahaya çıkmama kararı aldı. Karşılaşma çarşamba günü saat 20:55'te kaldığı dakikadan, yeni bir hakem ekibiyle devam edecek.





UEFA konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "PSG - Başakşehir maçı yarın yeni bir hakem ekibiyle kaldığı yerden devam edecek. Detaylı bir inceleme başlatılmıştır"



BAŞAKŞEHİR'İN AÇIKLAMASI



"Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır."



BİR ADIM GERİDEN



Şampiyonlar Ligi son hafta maçında PSG'ye konuk olan temsilcimiz Başakşehir, maçtaki ırkçılık skandalı sonrası sahadan çekildi.



Maçın hakemi Hategan, 14. dakikada Başakşehir kulübesindeki antrenör Pierre Webo'yu kırmızı kartla dışarıya gönderdi.



Pierre Webo, 4. hakemin kendisine ırkçı bir ifade kullandığını belirterek uzun süre tepki gösterdi. Ardından yedek kulübesinde bulunan Okan Buruk ve Demba Ba da orta hakeme 4. hakemin kullandığı ifadeyi ileterek, kendisini sahadan çıkarmasını istedi.



Bu dakikadan sonra uzun süre tartışma yaşanırken, maçın orta hakemi ve 4. hakem, herhangi bir aksiyon almamayı tercih etti. Bu yaşananların ardından Başakşehir oyuna devam etmeyeceğini belirterek, soyunma odasına gitti.



AN BE AN NELER OLDU?



* Demba Ba'nın 4. hakeme sözleri: "Kimseye "Bu beyaz adam" demezsin. "Bu adam" dersin. Niye "Bu adam" diyecekken, "Bu siyah adam" diyorsun." sözleri duyuldu.



* Teknik direktör Okan Buruk da 4. hakeme, "Sen ırkçı mısın" sözüyle tepki gösterdi.



* PSG'nin yıldız futbolcuları Kylian Mbappe ve Neymar da Başakşehir'in sahadan çekilme kararını destekliyor.



* Kylian Mbappé, hakemin ırkçı hareketini protesto etmek için takım arkadaşlarının sahaya çıkmamalarını istiyor.



* TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: "Türk halkı olarak ırkçılık konusunda çok duyarlıyız. Bizim ülkemizde dil, din, ırk ayrımı yapılamaz. Ülke olarak çok hassasız bu konuda. Dolayısıyla hakemler gerekli cezayı alacak. Takipçisi olacağız



* PSG'nin stoperi Kimpembe: "Bu adam ciddi miydi? Buraya kadar, içeri giriyoruz!"



* 4. hakemin UEFA'ya yaptığı ilk savunma: "Ben negro değil, negru dedim. Rumence'de negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım"



* Göksel Gümüşdağ: "4. hakem, orta hakeme bu zenciyi atacaksın diyor! Daha sonra biz de bunu duyuyoruz ve maça devam etmeme kararı aldık. UEFA, ırkçı hakemi görevden aldı. Ya bir hakem gelecek ya da 4. hakemsiz devam edeceğiz"



* UEFA: "Başka bir 4. hakemle maça devam edilmesi konusunda iki kulüple de anlaşmaya varılmıştır. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yapılacaktır"



* Demba Ba: Maça çıkmak istemiyorum



* TFF: Irkçılık asla kabul edilmez, şiddetle kınıyoruz. Konunun takipçisiyiz. Temsilcimiz Başakşehir'in yanındayız.



* Kylian Mbappe, Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan 4. hakem Ovidiu Haţegan için "Biz bu adamla oynayamayız"





* Raheem Sterling: "Yüksek sesle, ırkçılığa hayır!



*Başakşehir'de birçok oyuncunun maça çıkmak istememesinin ardından karşılaşma ertelendi. Mücadele yarın (9 Aralık) kaldığı dakikadan devam edecek.