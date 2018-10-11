  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Porto'da Yacine Brahimi krizi!

Galatasaray'ın Şampyionlar Ligi'ndeki rakibi Porto'da yıldız futbolcu Yacine Brahimi'nin devre arasında ayrılmaya yakın olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Porto'da Yacine Brahimi krizi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2018 00:13
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Porto'da Yacine Brahimi krizi yaşanıyor!

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Yacine Brahimi, Porto ile sözleşme yenilemeye sıcak bakmıyor ve Premier Lig'de forma giymek istiyor.

Haberde; Cezayirli yıldızın sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması sebebiyle Porto'nun devre arasında teklifleri değerlendireceği belirtildi.

Ayrıca Porto'nun yaz aylarında Brahimi için gelen 30 milyon euroluk teklifi reddettiği hatırlatıldı.

Granada'dan 6.5 milyon euroya Porto'ya transfer olan Brahimi, bu sezon 11 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için