Porto'da Yacine Brahimi krizi!

Şampiyonlar Ligi'ndeile aynı grupta yer alan Porto'dakrizi yaşanıyor!Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Yacine Brahimi, Porto ile sözleşme yenilemeye sıcak bakmıyor ve Premier Lig'de forma giymek istiyor.Haberde; Cezayirli yıldızın sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması sebebiyle Porto'nun devre arasında teklifleri değerlendireceği belirtildi.Ayrıca Porto'nun yaz aylarında Brahimi için gelen 30 milyon euroluk teklifi reddettiği hatırlatıldı.Granada'dan 6.5 milyon euroya Porto'ya transfer olan Brahimi, bu sezon 11 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.