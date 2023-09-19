Porto deplasmanda rahat kazandı

Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında Porto deplasmanda ağırladığı Shakhtar Donetsk'i mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Porto deplasmanda rahat kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Eylül 2023 23:54
Şampiyonlar Ligi H grubu ilk maçında Porto, Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 8 ve 15. dakikalarda Wenderson Galeno, 29. dakikada Mehdi Taremi kaydetti. Shakhtar Donetsk'in tek golünü Kevin Kelsy 13. dakikada kaydetti.

Porto bu galibiyetle ilk maçında 3 puanı alırken, Shakhtar Donetsk grubu 0 puanla açmış oldu.

Porto bir sonraki karşılaşmada sahasında Barcelona'yı ağırlarken, Shakhtar Donetsk, Antwerp deplasmanına konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery