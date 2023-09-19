Porto deplasmanda rahat kazandı

Şampiyonlar Ligi H grubu ilk maçında Porto, Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Porto'ya galibiyeti getiren golleri 8 ve 15. dakikalarda Wenderson Galeno, 29. dakikada Mehdi Taremi kaydetti. Shakhtar Donetsk'in tek golünü Kevin Kelsy 13. dakikada kaydetti.
Porto bu galibiyetle ilk maçında 3 puanı alırken, Shakhtar Donetsk grubu 0 puanla açmış oldu.
Porto bir sonraki karşılaşmada sahasında Barcelona'yı ağırlarken, Shakhtar Donetsk, Antwerp deplasmanına konuk olacak.
Porto'ya galibiyeti getiren golleri 8 ve 15. dakikalarda Wenderson Galeno, 29. dakikada Mehdi Taremi kaydetti. Shakhtar Donetsk'in tek golünü Kevin Kelsy 13. dakikada kaydetti.
Porto bu galibiyetle ilk maçında 3 puanı alırken, Shakhtar Donetsk grubu 0 puanla açmış oldu.
Porto bir sonraki karşılaşmada sahasında Barcelona'yı ağırlarken, Shakhtar Donetsk, Antwerp deplasmanına konuk olacak.