Portland, Lillard takasında Heat'ten Jovic yerine Jaquez Jr'ı tercih ediyor

Portland Trail Blazers'ın, Damian Lillard takasında Miami Heat'ten Nikola Jovic yerine Jaime Jaquez Jr.'ı tercih ettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Portland, Lillard takasında Heat'ten Jovic yerine Jaquez Jr'ı tercih ediyor
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02 Ağustos 2023 15:36
Portland Trail Blazers'ın, Damian Lillard takasında Miami Heat'ten Nikola Jovic yerine Jaime Jaquez Jr.'ı tercih ettiği iddia edildi.

Heat muhabiri Greg Sylvander, Trail Blazers'ın olası Lillard takasında Jaquez Jr.'ı, Jovic'e tercih ettiğini öne sürdü:

"Ufak bir güncelleme: Bir lig kaynağı bana şu an itibariyle Portland'ın Lillard anlaşmasına dahil olması için Jaime Jaquez'i, Nikola Jovic'e tercih ettiğini söylüyor."

Jaquez, Yaz Ligi'nde 17.8 sayı, 8.2 ribaund ve 1.5 top çalma ortalamalarıyla çıkış yapmıştı.

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