Polonya'dan iki Fenerbahçeliye kanca!

Polonya Ligi takımlarından Pogon Szczecin, Fenerbahçe forması giyen Bartuğ Elmaz'ı ve Ognjen Mimovic'i transfer etmek istiyor.

calendar 03 Eylül 2025 19:46 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2025 20:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Transfer dönemini, kadrosuna flaş eklemeler yaparak geçiren Fenerbahçe'de ayrılması beklenen oyuncularla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

OGNJEN MIMOVIC İÇİN RESMİ TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Polonya ekibi Pogon Szczecin, Fenerbahçe sağ beki Ognjen Mimovic için resmi teklif yaptı.

POLONYA'DAN KANCA

Fenerbahçe forması giyen genç orta saha Bartuğ Elmaz ile ilgili de Polonya basınından bir iddia ortaya atıldı.

Haberlere göre Pogoń Szczecin, genç orta sahayla ilgileniyor.

BARTUĞ İLE ANLAŞILDI

 Pogon Szczecin'in oyuncuyla anlaşmaya vardığı. Fenerbahçe ile son anlaşmaları yaptığı aktarıldı. Masada öne çıkan seçenek satın alma opsiyonlu kiralama.

Polonya'da transfer döneminin sona ermesine 6 gün var. Bu transferlerin yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.
 
