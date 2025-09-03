Polonya'dan iki Fenerbahçeliye kanca!

OGNJEN MIMOVIC İÇİN RESMİ TEKLİF

POLONYA'DAN KANCA

Pogoń Szczecin, genç orta sahayla ilgileniyor.



BARTUĞ İLE ANLAŞILDI



Pogon Szczecin'in oyuncuyla anlaşmaya vardığı. Fenerbahçe ile son anlaşmaları yaptığı aktarıldı. Masada öne çıkan seçenek satın alma opsiyonlu kiralama.



Polonya'da transfer döneminin sona ermesine 6 gün var. Bu transferlerin yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.





