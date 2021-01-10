Pochettino PSG ile ilk galibiyetini aldı

Ligue 1'in 19. haftasında Lille, Nimes'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Pochettino PSG ile ilk galibiyetini aldı
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10 Ocak 2021 01:16
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 19. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Brest'i 3-0 yendi. 

Ligue 1'in 19. haftasında PSG, Brest'i konuk etti. 

PSG'nin gollerini 16. dakikada Moise Kean, 81. dakikada Mauro Icardi ve 83. dakikada Pablo Sarabia kaydetti. 

Karşılaşmayı 3-0 üstün tamamlayan PSG, puanını 39'a yükselterek, lider Olympique Lyon'un 1 puan gerisinde 2. sırada kaldı. Brest ise 26 puanla 11. sıraya geriledi. 

PSG, yeni göreve gelen teknik direktör Mauricio Pochettino ile ilk galibiyetini aldı.



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