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Pippen: "MJ, o adamdan herhalde 4 bin dolar kaldırmıştır"

Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, Michael Jordan'ın bir arena güvenlik görevlisinden 4 bin dolar kazandığı bahis hikayesini anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, Michael Jordan'ın bir arena güvenlik görevlisinden 4 bin dolar kazandığı bahis hikayesini anlattı.

The Last Dance belgeselinin galasından günler önce, MJ'in eski takım arkadaşları Pippen ve Steve Kerr, Jordan ve Bulls ile oynadıkları günlerden anekdotları hatırladılar.

Pippen, Jordan'ın her maçta arenadaki bir jumbotron yarışındaki sonuçlara göre girdikleri bahis üzerine, bir güvenlik görevlisinden her maç nasıl 100 dolar kazandığını anlattı.

Jordan, arenanın video takımından sonuçları önceden öğrenip, Capps ile her maç bahse giriyormuş!:

"Eskiden benchimizin baş köşesinde bir güvenlik görevlisi vardı, John Capps isminde. Artık hayatta değil. Capps, Michael'la her maçta bahse girerdi. Capps'in kazanabileceği tek yol, doğru olanı seçebilmesiydi. Çünkü Michael sonucu bildiği için, hep doğru olanı seçerdi. Muhtemelen adamın 4.100 dolarını almıştır."

Jordan'ın yüksek bahisli oyunlarda kumarhanelerde milyonlarca dolar harcayıp kaybettiği biliniyor.


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