Pınar Karşıyaka, lideri ağırlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5 maçlık galibiyet serisiyle zirve takibini sürdüren Pınar Karşıyaka, 26 Mart Pazar günü lider Türk Telekom'u koltuk yarışında konuk edecek.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak.



Bilet fiyatları öğrenci 50, tam 100, VIP 400 ve 2 bin TL olarak açıklandı. Son 15 haftada 13 galibiyet alırken daha önce İzmir'e lider gelen Fenerbahçe Beko'yu da koltuktan eden Pınar Karşıyaka, 21 maçta 16 galibiyetle üçüncü sırada yer alıyor. Zirvedeki Türk Telekom'un 18 galibiyeti var.





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