Pınar Karşıyaka, Delgado ile yola devam etmeyecek

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Dominikli Angel Delgado için teşekkür mesajı yayımladı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunda kadromuzda yer alan Angel Delgado'ya Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunda kadromuzda yer alan Angel Delgado'ya Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.