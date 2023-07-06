Pınar Karşıyaka, Delgado ile yola devam etmeyecek

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Angel Delgado ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Pınar Karşıyaka, Delgado ile yola devam etmeyecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2023 22:35
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Dominikli Angel Delgado için teşekkür mesajı yayımladı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunda kadromuzda yer alan Angel Delgado'ya Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery