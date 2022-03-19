PFDK'dan Altay'a Mustafa Denizli cezası: 625 bin TL!

Altay, 13 Ocak'ta görevi bırakan teknik direktör Mustafa Denizli ile sözleşme feshinin gerçekleşmemesi nedeniyle PFDK tarafından 2. kez cezaya çarptırıldı.



Denizli'nin fesih işlemine yanaşmamasıyla yeni teknik direktörü Serkan Özbalta'yı henüz TFF'ye bildiremeyen siyah-beyazlılar, yedek kulübesinde teknik direktör bulundurmamaktan dolayı 325 bin lira daha ceza yedi.



625 BİN TL ÖDEMEK ZORUNDA KALDI



Aynı nedenle ilk etapta 250 bin TL ceza alan Altay, 375 bin TL'lik ikinci cezayla birlikte toplam 625 bin TL ceza ödemek zorunda kaldı.



Talimata göre iki haftadan fazla kulübede teknik direktör bulundurmayan kulüpler, PFDK tarafından bir önceki bedel yarı oranında artırılarak para cezasına çarptırılıyor.





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