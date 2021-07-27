Petkovic, Bordeaux'un başına geçti

Vitor Pereira öncesinde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Vladimir Petkovic, İsviçre Milli Takımı'ndan ayrıldı.



İsviçreli teknik adam, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Bordeaux, bu anlaşma karşılığında İsviçre Futbol Federasyonu'na 2 milyon euro tazminat ödemeyi kabul etti.



Daha önce ülkemizde Samsunspor'da da çalışan 57 yaşındaki hoca, Lazio, Sion ve Young Boys'u da çalıştırmıştı.



