Petkovic, Bordeaux'un başına geçti

İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'un başına geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Petkovic, Bordeaux'un başına geçti
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27 Temmuz 2021 23:03
Vitor Pereira öncesinde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Vladimir Petkovic, İsviçre Milli Takımı'ndan ayrıldı.

İsviçreli teknik adam, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordeaux, bu anlaşma karşılığında İsviçre Futbol Federasyonu'na 2 milyon euro tazminat ödemeyi kabul etti.

Daha önce ülkemizde Samsunspor'da da çalışan 57 yaşındaki hoca, Lazio, Sion ve Young Boys'u da çalıştırmıştı.


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