Perkins: "Kuzma, Washington'da kariyerinin en iyi yılını geçirecek"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Kyle Kuzma'nın Washington Wizards ile kariyerinin en iyi yılını geçireceğini söyledi.



Los Angeles Lakers ile nispeten hayal kırıklığı yaşadığı bir sezonun ardından Kuzma, Wizards ile yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.



Perkins, ESPN'nin "The Jump" programında Kuzma'nın bu yıl Washington'da büyük bir sıçrama yapacağına ve bunun sonucunda Wizards ile kariyerinin en iyi sezonu geçireceğine inandığını açıkladı:



"Kuz'un kariyerinin en iyi yılı olacağını düşünüyorum. All-Star olur mu? Bunu söylemiyorum. Ancak insanlar, LeBron James ile birlikte şampiyonluk için oynamanın çok fazla baskı getirdiğini anlamalılar.



Ve Washington'da da baskı yok. Sadece playofflara kalma baskısı var. Kuz'un rahat bir kafayla çıkıp özgürce oynamasını bekliyorum. Bu yıl kariyerinin en iyi yılını geçirmesini bekliyorum."



25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Lakers formasıyla 32 maçta 12.9 sayı, 6.1 ribaund ve 1.9 asist istatistikleriyle oynamıştı.



