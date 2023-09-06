Pendikspor, Galatasaray'dan Leo Dubois'e talip oldu

Galatasaray'dan Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katmaya hazırlanan Pendikspor, sarı-kırmızılılardan bir oyuncuya daha talip oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Pendikspor Galatasaray'ın 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Leo Dubois'e talip oldu.
Leo Dubois için girişimlere yakın zamanda başlayacağı öne sürüldü.
BAŞAKŞEHİR'DE TALİP
Öte yandan Dubois'e bir diğer Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir'in de ilgisi bulunuyor. Fransız oyuncu
UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendisine yer bulamayan tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.
DUBOIS'İN KARİYERİ
Galatasaray'ın Olympique Lyon'dan 2.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Fransız sağ bek Galatasaray'da 28 karşılaşmaya çıktı. Dubois bu maçlarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu daha önce Nantes'ta da forma giymişti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Pendikspor Galatasaray'ın 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Leo Dubois'e talip oldu.
Leo Dubois için girişimlere yakın zamanda başlayacağı öne sürüldü.
BAŞAKŞEHİR'DE TALİP
Öte yandan Dubois'e bir diğer Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir'in de ilgisi bulunuyor. Fransız oyuncu
UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendisine yer bulamayan tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.
DUBOIS'İN KARİYERİ
Galatasaray'ın Olympique Lyon'dan 2.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Fransız sağ bek Galatasaray'da 28 karşılaşmaya çıktı. Dubois bu maçlarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu daha önce Nantes'ta da forma giymişti.