26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Pelinka: "LeBron'un Lakers'ta emekli olmasını çok isteriz"

Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, takımın efsanevi yıldızı LeBron James'in geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

calendar 26 Eylül 2025 13:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Pelinka: 'LeBron'un Lakers'ta emekli olmasını çok isteriz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, takımın efsanevi yıldızı LeBron James'in geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Pelinka, NBA tarihinin tüm zamanların sayı lideri olan James'in kariyerini Lakers formasıyla noktalandırmasını umduğunu bir kez daha dile getirdi.

Pelinka, perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "LeBron'un bir Laker olarak emekli olması bizim için muhteşem olurdu," ifadelerini kullandı.


40 yaşındaki LeBron James, NBA'deki 23. sezonu öncesinde kontratındaki opsiyonunu kullanarak Lakers ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzatmıştı. Ancak yıldız oyuncunun ligde kaç sezon daha forma giyeceği belirsizliğini koruyor.

James'in menajeri Rich Paul, Haziran ayında — Lakers'ın playoffların ilk turunda elenmesinden yaklaşık iki ay sonra — yaptığı açıklamada, James'in bir başka şampiyonluk için en iyi fırsatı değerlendirmek isteyeceğini, Lakers yönetiminin ise geleceğini Luka Doncic üzerine inşa etmeye odaklandığını belirtmişti.

Pelinka, James ve Doncic'i aynı anda takımda tutarak onların etrafında güçlü bir kadro kurmanın bu yazın en büyük önceliği olduğunu vurguladı:
"Bu yaz çok planlı bir şekilde hareket ettik. Luka ve LeBron'un etrafına, LeBron opsiyonunu kullandıktan sonra, rekabetçi ve güçlü bir takım olmaları için gerekli parçaları eklediğimizden emin olduk. Ve tüm hamlelerimizi bu doğrultuda yaptık."

Los Angeles ekibi, geçen sezonun ortasında yaptığı sürpriz bir hamleyle Luka Doncic'i kadrosuna katmıştı. Lakers, 2025 yazında kadrosundaki büyük eksiklikleri gidermek amacıyla pivot Deandre Ayton, forvet Jake LaRavia ve 2022 NBA Yılın Savunmacısı ödüllü guard Marcus Smart ile sözleşme imzaladı.

Dört kez MVP ödülü kazanan LeBron James, 2024-25 sezonunda çıktığı 70 maçta ortalama 24.4 sayı, 8.2 asist ve 7.8 ribaund üreterek yüksek seviyede performans göstermeye devam etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.