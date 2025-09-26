Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, takımın efsanevi yıldızı LeBron James'in geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Pelinka, NBA tarihinin tüm zamanların sayı lideri olan James'in kariyerini Lakers formasıyla noktalandırmasını umduğunu bir kez daha dile getirdi.Pelinka, perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada," ifadelerini kullandı.40 yaşındaki LeBron James, NBA'deki 23. sezonu öncesinde kontratındaki opsiyonunu kullanarak Lakers ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzatmıştı. Ancak yıldız oyuncunun ligde kaç sezon daha forma giyeceği belirsizliğini koruyor.James'in menajeri Rich Paul, Haziran ayında — Lakers'ın playoffların ilk turunda elenmesinden yaklaşık iki ay sonra — yaptığı açıklamada, James'in bir başka şampiyonluk için en iyi fırsatı değerlendirmek isteyeceğini, Lakers yönetiminin ise geleceğini Luka Doncic üzerine inşa etmeye odaklandığını belirtmişti.Pelinka, James ve Doncic'i aynı anda takımda tutarak onların etrafında güçlü bir kadro kurmanın bu yazın en büyük önceliği olduğunu vurguladı:."Los Angeles ekibi, geçen sezonun ortasında yaptığı sürpriz bir hamleyle Luka Doncic'i kadrosuna katmıştı. Lakers, 2025 yazında kadrosundaki büyük eksiklikleri gidermek amacıyla pivot Deandre Ayton, forvet Jake LaRavia ve 2022 NBA Yılın Savunmacısı ödüllü guard Marcus Smart ile sözleşme imzaladı.Dört kez MVP ödülü kazanan LeBron James, 2024-25 sezonunda çıktığı 70 maçta ortalama 24.4 sayı, 8.2 asist ve 7.8 ribaund üreterek yüksek seviyede performans göstermeye devam etti.