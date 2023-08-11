Payne: "Phoenix benimle de şampiyonluğu kazanabilirdi..."

San Antonio Spurs guardı Cameron Payne, eski takımı Phoenix Suns'ın kendisi varken de "şampiyonluğu kazanabileceğini" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Payne: 'Phoenix benimle de şampiyonluğu kazanabilirdi...'
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11 Ağustos 2023 14:41
San Antonio Spurs guardı Cameron Payne, eski takımı Phoenix Suns'ın kendisi varken de  "şampiyonluğu kazanabileceğini" söyledi.

Geçtiğimiz ay Spurs'e takas edilen Payne, yakın zamanda Instagram hesabında yaptığı canlı yayında Suns'a olan hayranlığını dile getirdi:

"Phoenix'i şimdiden özledim. Şampiyonluğu kazanma yolunda uğraştıkları için kararlarına saygı duyuyorum. Ama benimle de kazanabilirlerdi bence."

Payne'in ayrılışı, NBA takım kadrolarının dinamiğini oluşturan bazı draft seçimlerinin de yer aldığı bir anlaşma ile gerçekleşmişti.

Önceki sezonda 28 yaşındaki oyuncu, maç başına 10.3 sayı, 2.2 ribaund ve 4.5 asist ortalamalarla Suns rotasyonunda önemli bir rol oynamıştı.

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