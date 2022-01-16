Pavard: 'Biz Bayern Münih'iz, hiçbir takımdan korkmayız'

Bayern Münih'in savunma oyuncusu Benjamin Pavard, takımı Şampiyonlar Ligi'nde oynama tutkusu ile ilgili konuştu.



Fransız savunmacı, "Hiçbir takım bizi korkutmaz. Biz Bayern Münih'iz, dünyanın en iyi kulüplerinden biriyiz" şeklinde konuştu.



Devler Ligi'ndeki diğer güçlü ekiplere de değinen Pavard, "Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi takımlardan da korkmuyoruz" ifadelerini kullandı.



Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Red Bull Salzburg ile karşı karşıya gelecek. Maçlar 15 Şubat ve 8 Mart'ta oynanacak.





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