Pavard: "Biz Bayern Münih'iz, hiçbir takımdan korkmayız"

Bayern Münih'te forma giyen Benjamin Pavard, Şampiyonlar Ligi ile ilgili konuştu ve hiçbir takımın kendilerini korkutmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pavard: 'Biz Bayern Münih'iz, hiçbir takımdan korkmayız'
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16 Ocak 2022 16:29
Bayern Münih'in savunma oyuncusu Benjamin Pavard, takımı Şampiyonlar Ligi'nde oynama tutkusu ile ilgili konuştu.

Fransız savunmacı, "Hiçbir takım bizi korkutmaz. Biz Bayern Münih'iz, dünyanın en iyi kulüplerinden biriyiz" şeklinde konuştu.

Devler Ligi'ndeki diğer güçlü ekiplere de değinen Pavard, "Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi takımlardan da korkmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Red Bull Salzburg ile karşı karşıya gelecek. Maçlar 15 Şubat ve 8 Mart'ta oynanacak.

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