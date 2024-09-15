Paulista: "Daha hızlı oynamalıydık"

Beşiktaş forması giyen Gabriel Paulista, Trabzonspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Paulista: 'Daha hızlı oynamalıydık'
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15 Eylül 2024 23:02
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Gabriel Paulista, Trabzonspor ile berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

Gabriel Paulista, "Çok zor bir maçtı. Rakibimiz 10 kişi kaldı ama taraftarlar, onlara destek oldu ve 11. kişi gibi davrandılar. Zor bir mücadele oldu. Rakibimiz çok fazla geride kaldı ve hata yapmamızı bekledi. Onu yapmadık ama daha hızlı oynayabilirdik. Birkaç pozisyon bulduk ikinci yarı ama atamadık." dedi.

Paulista, ayrıca, "İlk yarıda biraz daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Birkaç fırsat yakaladık. İkinci yarıda istediğimizi oyunu oynayamadık. Biraz daha sabırlı ve hızlı oynayabilirdik. Ama maç da biraz fazla durdu. Şu anda yapmamız gereken nerede hata yaptık, neyi daha iyi yapmalıyız, aynaya bakmamız lazım. Milli maç arasının bahane olduğunu düşünmüyorum. Buna puan kaybı olarak bakıyoruz. Bu puan kaybından sonra önümüzdeki maçı kazanmak zorundayız. Bunun bilincindeyiz." diye konuştu.

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