Paul George, L.A.'deki malikanesini satışa çıkardı!

LA Clippers süperstarı Paul George, Los Angeles'taki malikanesini 9.495 milyon dolara satışa çıkardı.George Clippers'a katıldığından beri, başka bir yerde olmayı hayal ettiğine dair hiçbir belirti olmamıştı. L.A.'de, NBA'deki en derin olarak görülen kadroda yer alan George, şu anda oldukça iyi bir anlaşma içerisinde ve NBA sezonunun merakla beklenen dönüşünde, şampiyonluk yarışında sıkı bir şekilde yarışacak.Yine de George bir şekilde yer değiştirecek. 2021'de serbest oyuncu olacak Clippers yıldızı, Hidden Hills malikanesini 9.495 milyon dolara satışa çıkardı. PG bu malikaneyi 7.4 milyon dolara almıştı.L.A. Times'taki habere göre: