Pau Torres, Aston Villa'ya doğru

Steven Gerrard ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Unai Emery'i getiren Aston Villa hem oyun hem de sıralama olarak müthiş bir çıkış yakalamıştı.



Gelecek sezon da aynı performansı devam ettirip ilk 7 içerisine girmek isteyen Aston Villa stoper hattını Pau Torres ile güçlendirmek üzere.



BONSERVİSİ BELLİ DEĞİL



Fabrizio Romano'nun haberine göre Pau Torres'le kişisel şartlarda anlaşan Aston Villa, İspanyol ekibi Villareal'le de oyuncunun serbest kalma bedeli olan 65 milyon euro'dan daha ucuza transfer edeceğini söyledi.



Haberin devamdında ise sağlık kontrolleri tarihlerinin belli olduğu ve Pau Torres'in en geç gelecek hafta yeni takımına katılacağı söylendi.



39 MAÇTA FORMA GİYDİ



Bu sezon Villareal formasıyla 39 resmi maça çıkan Pau Torres bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.





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