Orlando Magic'in genel menajeri Anthony Parker, takımın yükselen yıldızı Paolo Banchero ile Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James arasında paralellikler kurdu.



SiriusXM NBA Radyosunda konuşan Parker, iki oyuncunun ortak özelliklerine vurgu yaparak, "Bence benzer profildeler." şeklinde konuştu.



Magic GM'i, bu oyuncuların ortak özellikleri için "hücumumuzda birincil top yönlendirici olabilecek 2,05-10 boyunda büyük fizikli forvetler" ifadelerini kullanırken, Banchero'yu LeBron'un kariyeri boyunca oynadığı rolü anımsatan bir rolde gördüğünün altını çizdi:



"İnsanlar LeBron'u ilk kez yakından gördüklerinde, ne kadar büyük olduğuna inanamıyorlar ve Paolo için de aynı şeyleri duymuştum.



Paolo'yu izlediğinizde, artık top kendisindeyken ne kadar güçlü ve büyük olduğunu anladığını ve bunu kendi faydasına nasıl kullanabileceğini fark etmeye başladığını görebiliyorsunuz."



Parker ayrıca, Banchero'nun pas becerilerinin de altını çizerek, genç oyuncusunun bu özelliğini de Lakers yıldızınınkine benzetti:



"Saha görüşü ve topu hedefe tam zamanında ulaştırabilme yeteneği de LeBron'un ilk günden beri ortaya koyduğu şeye çok benzer."



Henüz 21 yaşında olan Banchero, bu sezon maç başına 33,2 dakikada 18,7 sayı, 6,8 ribaund ve 4,5 asist ortalamalarına sahip.





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