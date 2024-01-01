Paris Saint-Germain'den 20 milyon euro'luk transfer

Paris Saint-Germain, savunmasını Lucas Beraldo ile güçlendirdi.Fransız temsilcisi, Sao Paulo'dan 20 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2028'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.PSG, genç futbolcu için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.Lucas Beraldo, transferinin açıklanmasının ardından,dedi.Sao Paulo altyapısından yetişen 20 yaşındaki Beraldo, Brezilya temsilcisinde 58 maçta sahaya çıktı ve 1 gol attı.