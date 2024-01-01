Paris Saint-Germain'den 20 milyon euro'luk transfer

Paris Saint-Germain, Sao Paulo'dan 20 yaşındaki Brezilyalı stoper Lucas Beraldo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Paris Saint-Germain'den 20 milyon euro'luk transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ocak 2024 16:19
Paris Saint-Germain, savunmasını Lucas Beraldo ile güçlendirdi.

Fransız temsilcisi, Sao Paulo'dan 20 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2028'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

PSG, genç futbolcu için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Lucas Beraldo, transferinin açıklanmasının ardından, "Paris Saint-Germain gibi bir kulübe katıldığım için çok mutluyum. Bu kariyerimde önemli bir adım. Yeni takım arkadaşlarımı tanımak ve bu formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Sao Paulo altyapısından yetişen 20 yaşındaki Beraldo, Brezilya temsilcisinde 58 maçta sahaya çıktı ve 1 gol attı.



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery