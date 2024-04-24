Paralimpik yüzücü Sevilay Öztürk, Avrupa şampiyonu oldu

Portekiz'de devam eden Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, altın madalya kazandı.Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.Kadınlar S5 50 metre kelebek kategorisinde Sevilay Öztürk 44.54'lük derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Sümeyye Boyacı bronz madalyanın sahibi oldu.Organizasyonda kadınlar S5 50 metre sırtüstünde Sevilay Öztürk gümüş madalya elde ederken, Sümeyye Boyacı yine üçüncü sırayı aldı.Şampiyonada ayrıca erkekler S7 400 metre serbestte Turgut Aslan Yaraman, SM3 150 metre karışıkta da Umut Ünlü bronz madalya kazandı.Madeira bölgesinde düzenlenen şampiyona 28 Nisan'da sona erecek.