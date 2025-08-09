10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-340'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-038'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-039'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Para Tekvando Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı

Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Ankara'da start verdi. Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu, antrenmanı ziyaret ederek sporculara destek verdi.

calendar 09 Ağustos 2025 12:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Para Tekvando Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Ankara'da başladı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sporcular, Nur Tatar Tekvando Spor Salonu'nda yoğun bir antrenman programıyla çalışmalarını sürdürecek.

Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu, hazırlık antrenmanını ziyaret ederek, sporcu ve teknik ekiple bir araya geldi.

Takımın motivasyonunu artırmak amacıyla sporcularla yakından ilgilenen Tanrıkulu, "Milli takımımıza güveniyoruz, Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
