PAOK'tan tepki çeken paylaşım!

Galatasaray'a konuk olacak PAOK'un taraftarları, maç için Türkiye'ye geldi. Yunan ekibinin Türkiye yolculuğu öncesi yaptığı paylaşım tepki çekti. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com
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PAOK'tan tepki çeken paylaşım!
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25 Eylül 2024 17:07
Son güncelleme 25 Eylül 2024 17:35
Galatasaray'a konuk olacak PAOK'un yaptığı yaptığı paylaşım tepki çekti. 

Galatasaray maçı için İstanbul'a gelen Yunan ekibi, İstanbul yolculuğunu "Konstantinopolis'e giden yol!" başlığıyla paylaştı.

PAOK'un bu paylaşımı sarı kırmızılı taraftarlar tarafından tepki gördü.

İŞTE O PAYLAŞIM:



TARAFTARLAR 40 OTOBÜSLE GELDİ

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'a konuk olacak Yunanistan temsilcisi PAOK'un taraftarları, İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Yunanistan'dan 40 otobüsle gelen taraftarlar, gümrük ve polis ekiplerince kontrol edildi.

Sınır kapısı önünde ise jandarma ve polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.



POLİS GÖZETİMİNDE YOLA ÇIKTI

Kontrollerinin ardından geçiş yaptıktan sonra bir süre sınır kapısı önünde mola veren taraftar otobüsleri sorunsuz şekilde polis gözetiminde İstanbul'a yola çıktı.

Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de taraftarı taşıyan otobüslerin geçişi sırasında alınan güvenlik önlemlerini yakından takip etti.



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