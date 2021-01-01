Pacers Simmons'ı soruyor, 76ers ise LeVert'ü istiyor!

Indiana Pacers'ın, halen Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer aldığı bildirildi.



Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'e göre, Philadelphia'nın Simmons için bir takas paketinin parçası olarak, Caris LeVert ile ilgilendiği ortaya çıktı.



LeVert şu anda sırtındaki stres kırığı nedeniyle parkelerden uzak olsa da, Pacers ekibinin 27 yaşındaki oyuncuyu normal sezonun başında parkelerde görme konusunda iyimser olduğu belirtilmişti.



Caris, geçtiğimiz Ocak ayında çok takımlı James Harden takasında kilit bir parçaydı ve Pacers ile Brooklyn Nets formaları giydiği 2020-21 sezonunda, 47 maçta 20.2 sayı, 5.2 asist, 4.6 ribaund ve 1.4 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



Pazartesi günü 76ers'ın ilk hazırlık maçında forma giymeyen ve takımının yanında bulunmamaya devam eden Simmons, önceki sezon maç başına 14.3 sayı, 7.2 ribaund, 6.9 asist ve 1.6 top çalma ortalamaları kaydetmiş ve Yılın Savunmacısı ödülü oylamasını ikinci sırada tamamlamıştı.



