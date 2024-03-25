Pablo Zabaleta'dan Muçi'ye övgü!

Arnavutluk Milli Takımı'nın yardımcı teknik direktörü, aynı zamanda Manchester City'nin eski yıldız futbolcusu Zabaleta'dan Beşiktaş'ın yıldızı Muçi'ye övgü geldi.
Arjantinli futbol adamı, Muçi için ''Muçi forvet arkasında merkezi bir konumda oynuyor. Bunun dışında her iki kanatta da rahatlıkla görev alabiliyor. İçeri kat ediyor, bölgesini oyun içinde değiştirebiliyor. Ceza sahası dışından çok iyi şutları var. Onun gibi bir oyuncuya sahip olmak güzel'' dedi.
Muçi, Arnavutluk'un Şili ile geçen hafta oynadığı hazırlık maçında 72. dakikada oyuna girmişti.
Arjantinli futbol adamı, Muçi için ''Muçi forvet arkasında merkezi bir konumda oynuyor. Bunun dışında her iki kanatta da rahatlıkla görev alabiliyor. İçeri kat ediyor, bölgesini oyun içinde değiştirebiliyor. Ceza sahası dışından çok iyi şutları var. Onun gibi bir oyuncuya sahip olmak güzel'' dedi.
Muçi, Arnavutluk'un Şili ile geçen hafta oynadığı hazırlık maçında 72. dakikada oyuna girmişti.
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