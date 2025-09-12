Özgür Yonca doktor tavsiyesiyle başladığı yüzmede yeni başarılar peşinde

Astım ve alerjik hastalıklar nedeniyle doktorunun yönlendirmesiyle 4 yaşındayken yüzmeye başlayan milli yüzücü Özgür Yonca, ulusal ve uluslararası başarılarına yenilerini eklemek için günde çift antrenman yapıyor.



Profesyonel sporculuğa 8 yaşındayken adım atan Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Yonca (18), yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalarda çok sayıda derece elde etti.



Yaklaşık 2 yıl önce milli takıma seçilen Yonca, antrenörü Eray Açıkgöz eşliğinde haftada 6 gün çift idman yapıyor. Milli yüzücü, önce gelecek yıl İtalya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları'ndan madalya kazanmayı, ardından Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Özgür Yonca, AA muhabirine yüzmeyi çok sevdiğini ve 14 yıldır bu branşta devam ettiğini anlattı.Yüzmeye doktor tavsiyesiyle başladığını hatırlatan Yonca,dedi.Yonca, 8-9 yaşlarındayken omzunda ödem oluştuğunu ve yaklaşık 1 ay sudan uzak kaldığını belirterek, şunları söyledi.Türkiye Yüzme Federasyonu Milli Takım Sorumlusu ve Teknik Kurul Üyesi Eray Açıkgöz de Özgür Yonca ile 5 yıldır çalıştıklarını söyledi.Yonca'nın çok disiplinli, kararlı ve hedefleri net bir sporcu olduğunu ifade eden Açıkgöz, haftanın 6 günü çift idman yaptıklarını belirtti.Açıkgöz, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları için bir program belirlediklerini ve bunun için yoğun çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: