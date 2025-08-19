Otizmli milli yüzücüler, takım olarak ilk kez kendi kulvarlarında

"ENGELLİ BİREYLER SAHNEYE ÇIKTI"

"ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEĞİZ"

"İSTİKLAL MARŞINI OKUTACAĞIM"

Özel Sporcular Yüzme Milli Takımındaki otizmli sporcular, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED) girişimiyle 2023'te dünyada uygulanmaya başlanan, otizm, down sendromu ve mental kategorilerinin ayrımını öngören model kapsamında ilk kez uluslararası yarışmada kendi kulvarında takım olarak yarışacak.TÖSSFED tarafından düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 2013'ten itibaren uygulanan modelde otizm, down sendromu ve mental gruplarında ayrı ayrı yarışan sporcular ilk kez, Fransa'nın Vichy kentinde düzenlenen 2023 Virtus Global Oyunları'nda tek kategori altında yarışmak yerine kendi kulvarlarında mücadele etti.Bu kapsamda, yarın Tayland'da başlayacak Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'na katılacak otizmli yüzücüler, ilk kez kendi kategorilerinde takım olarak kulaç atacak. Otizm ve mental kategorilerinde yarışacak Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı'ndaki 9 sporcu, Türkiye'yi temsil edecekleri şampiyona için Sakarya'da son hazırlıklarını gerçekleştirdi.TÖSSFED Asbaşkanı Ensar Kurt, AA muhabirine, TÖSSFED Başkanı Birol Aydın'ın girişimleriyle 2013'ten itibaren uygulanan kategorizasyonu Dünya Özel Sporcular Federasyonuna da kabul ettirdiklerini bildirdi.Kurt, bu şampiyonada Türkiye'den otizm dalında takım olarak ilk defa yarışacaklarını belirterek, "Bu dünya şampiyonasının şöyle bir özelliği var. Tarihte ilk defa 5 otizmli sporcumuz otizm kategorisinde yarışacak. Yaklaşık 10 yıllık süreçte Avrupa ve Dünya Federasyonu'na bunu kabul ettirdik. Yapmış olduğumuz bu uygulama, Tayland'daki şampiyonada uygulanacak, o yüzden çok heyecanlıyız." diye konuştu.Özel bireylerin spora katılmasının önemine dikkati çeken Kurt, Türkiye'de özel sporcuların son 20 yılda altın çağını yaşadığını dile getirdi.Kurt, "Bazen bize soruyorlar, 'Türkiye'de acaba engelli sayısı mı arttı?' Hayır. Engelli sayısı artmadı, engelli bireyler spor yoluyla Edirne'den Kars'a, Hakkari'den Muğla'ya 81 ilde il şampiyonalarında sahalara çıktılar, spor yapıyorlar. Orada belli seviyeye gelen sporcularımız milli takım antrenörlerimizce Türkiye şampiyonalarına davet ediliyorlar." dedi.Her özel bireyin kendisine uygun branşta spor yapabileceğini vurgulayan Kurt, kamuoyunda başarılarını duyurmaları, diğer özel ailelerin de çocuklarını evlerine kapatıp korumak yerine ellerinden tutup havuzlara, sahalara ve salonlara getirdiğinden bahsetti.Kurt, özel bireylerin spora katılmasında kamu yayıncılığının önemine de işaret ederek, "Özel sporcularımızın Paris 2024 Yaz Paralimpik Oyunları'nda atletizm ve masa tenisinde başarılı olmaları ve rekor kırmaları, kamu yayıncılığı adına yapılan haberlerde, Türkiye'de televizyonlarda, gazetelerde yazıldıkça özel bireyler ve aileleri çocuklarını elinden tutup milli takımlara, yarışmalara, havuzlara, sahalara ve salonlara getirdiler." ifadelerini kullandı.TÖSSFED Yüzme Branş Koordinatörü Muhsine Dalgıç, 2023'te sadece 1 otizm sporcusuyla katılan Türkiye'nin, bu sene 5 sporcudan oluşan takımla bayrak ve bireysel yarışmalarda yer alacağını bildirdi.Diğer antrenörlerle sporcuları sıkı tempoda çalıştıklarını anlatan Dalgıç, şöyle devam etti:"Türkiye şampiyonalarımızı 3 kategoride yapıyoruz. Artık dünyada da ayrı kategorilerde ülkemizi temsil edeceğiz. 2023 Vichy Global Oyunları'nda sadece mental takımımız girmişti. Sadece 1 sporcumuz otizmli olarak katılmıştı ama takım 1 sporcudan çıkmadığı için şu an 5 otizm sporcumuzla Tayland'da bayrak ve bireysel yarışlarda ülkemizi temsil edeceğiz."İlk kez uluslararası şampiyonaya çıkan otizm takımının 16 yaşındaki yüzücüsü Bilge Kaan Yılgın, turnuvanın en genç isimlerinden biri olduğunu belirterek, "Şu an çok heyecanlıyım, bir yandan gururluyum. Turnuvadaki en genç isimlerden biri benim. İlk önce İstiklal Marşı'nı okutacağım, sonra da bayrağımızı gönderde dalgalandıracağım." diye konuştu.Şampiyonaya mental kategorisinde katılan Zeynep Duru Çiftçi ise, arkadaşlarıyla yüzmenin ve şampiyonaya hazırlanmanın güzel bir his olduğunu dile getirdi.Herkesin çalışarak sporcu olabileceğini vurgulayan Çiftçi, "Çalışırsa bence herkes yapabilir. Bırakmadan çalışmalarını, bırakmazlarsa her şeyin mümkün olduğunu söyleyebilirim." dedi.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Yücel İnce de, spor alanında birçok organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle özel durumdaki sporcuların, katılacakları büyük bir şampiyona öncesi ilimize gelip son kamplarını gerçekleştiriyor olması bizim için büyük mutluluk. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak özel durumda olan sporcularımızda yakinen ilgilenip onlara ev sahipliğini yapmanın da büyük gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.