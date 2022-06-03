Osman Şenher: 'Model belli; Andreas Pistiolis'

Milliyet gazetesi köşe yazarı Osman Şenher, Galatasaray'ın seçim gündemini değerlendirdi. Şenher'in yazısının tamamını Milliyet gazetesini satın alarak okuyabilirsiniz.



İşte Şenher'in satırları:



"Galatasaray'da seçime az bir süre kaldı. Ama 30 milyon taraftarı, 10 bin kongre üyesi olan bu büyük kulüpte en ufak bir heyecan yok. Evet maddi sıkıntı var. Seçilecek olan başkan, 'Önce borç ödeyeceğim. Sonra futbol takımını güçlendireceğim' derse yandı. Tabii ki borçlar ödenecek, buna itirazım yok. Bu borçların nasıl olduğunu da hepimiz biliyoruz. Son 3,5 senede yapılan abuk sabuk transferler mali açıdan kulübü yerle bir etti. Ozornwafor forma şansı bulamadı. Belçika'ya 100 bin dolar satış opsiyonuyla kiralandı. Burada iyi bir sezon geçirdi. Charleroi de satış opsiyonunu kullanarak oyuncuyu aldı. Üç gün sonra 2,5 milyon euroya sattı. Bu borçlar hep böyle çoğaldı."



"BASKETBOL TAKIMI GİBİ OLSUN!"



"Bugün takımın en değerlileri Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün. Yunus, Oğulcan'ın bonservisi için Çaykur Rize'ye veriliyordu. Genç oyuncu kabul etmedi, kiralık olarak Adana Demirspor'a gitti. Kabul etseydi, bugün Galatasaray'ın elinde Yunus gibi bir futbolcu olmayacaktı. Olan oldu... Eminim bundan sonra bu tür hatalar yapılmayacak. Taraftar Galatasaray-Anadolu Efes basketbol maçında ne istediğini gösterdi. Yenersin, yenilirsin ama maç süresince mücadele edeceksin. Anadolu Efes Euroleague şampiyonu. Kalite olarak Türkiye'nin en iyisi. Ama Galatasaraylı basketbolcular da ölümüne mücadele ediyorlar. Taraftar da bu sporcuları bağrına basıyor, futbol takımında da bunu istiyorlar."



"MODEL BELLİ; PISTIOLIS!"



"Teknik direktör modeli belli. Andreas Pistiolis, yıldızı az olan bir takıma nasıl bu basketbolu oynatabiliyorsa, futbol takımına gelecek hoca da bunu yapmalı. Seçilen başkan transfer ve hoca tercihinde bunları mutlaka düşünmeli. Başkanlık görevi her kulüp için önemli. Koca bir camianın lideri oluyorsun. Ama sportif açıdan futbolda, basket takımının yaptığını yapamazsan taraftar sana statta rahat maç seyrettirmez. 11 Haziran'da başkanın kim olacağını kestiremiyorum. İki aday var, bunun favorisi olmaz. Hani diyorlar ya şu şunu, bu bunu destekliyor diye. Kesinlikle böyle bir şey yok. Kongre üyeleri iki başkanı da iyi tanıyor. Bunun için fotoğrafla verilen mesajlara inanmayın. Hiç olmazsa şu seçim sürecinde kulübün daha fazla yıpranmaması gerekir."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ